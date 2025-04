Mittelalter-, Frühlings- und mehr Märkte: Leipzig lockt am Wochenende bei bestem Wetter

Eine weitere stressige Woche ist überstanden, und ein Wochenende voller spannender Aktivitäten in und um Leipzig ruft.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Eine weitere stressige Woche ist überstanden, und ein Wochenende voller spannender Aktivitäten in und um Leipzig ruft. Vom Mittelalter- über den Frühlings- bis hin zum Flohmarkt ist für jeden was dabei. Und auch darüber hinaus werdet Ihr hier fündig.

Für die Flohmarkt-Liebhaber

Feinkost-Flohmarkt - Was wäre ein Wochenende in Leipzig ohne Flohmarkt? Diesmal habt Ihr sogar die Qual der Wahl. Auf dem Gelände der Feinkost könnt Ihr wie jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 16 Uhr durch die Stände schlendern und den einen oder anderen Fund mit nach Hause nehmen. Bei freiem Eintritt lohnt sich der Besuch auf jeden Fall. Flohmarkt im Scheibenholz - Die Pferde warten noch auf ihren großen Auftritt beim Aufgalopp am 1. Mai. Doch bis dahin bleibt die Pferderennbahn nicht ungenutzt. Am Samstag und Sonntag versammeln sich zwischen 10 und 17 Uhr Hobby- und Profihändler. Auch hier könnt Ihr bei freiem Eintritt nach Schätzen suchen. Trödelmarkt Alte Messe - Weil alle guten Dinge drei sind, könnt Ihr am Sonntag auch hier zum Trödeln aufbrechen. Auf dem Alten Leipziger Messegelände verkaufen von 8 bis 15 Uhr etwa 100 bis 200 Händler ihre ungenutzten Sachen.

Unter anderem auf dem Gelände der Feinkost könnt Ihr am Samstag über den Flohmarkt schlendern. © TAG24/Emily Mittmann

Für die Kreativen

Duftkerzen Workshop - In diesem Workshop könnt Ihr Euch in der Zandergalerieofarts vom Gefäß, über das Design, bis hin zum Geruch der Duftkerze frei entfalten. Für 69 Euro bekommt Ihr am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr nicht nur das gute Stück mit nach Hause, sondern auch die Anleitung zum Selbermachen. Tickets und weitere Informationen über die Veranstaltung findet Ihr auf der Webseite.

Kleiner Tipp: Auch als Geschenk ist der Workshop geeignet. (Symbolbild) © 123RF/gkondratenko

Für die Frühlingsgefühle

Frühlingsmarkt - Die Temperaturen steigen, Frühblüher gucken bereits aus der Erde, und die Sonne bahnt sich immer öfter den Weg durch die dichten Wolken. Perfekt also, um den ersten Frühlingsmarkt zu besuchen. Am Samstag von 11 bis 18 Uhr könnt Ihr direkt vor Schnaubinchens KreARTiv Lädchen essen, trinken, basteln und etliche Handmade-Stände begutachten.

Für die Tanzbein-Schwinger

ElsterTanz - ELSTERARTIG tanzen könnt ihr am Samstag ab 22.30 Uhr in dem Kult-Nachtclub. Auf dem oberen Floor gibts eine bunte Mischung aus Pop, Indie und All Time Favourites auf die Ohren, während eine Etage tiefer Melodic House und Techno angespielt werden. Für fünf Euro (Studenten zahlen nur drei Euro) seid ihr dabei. BREAKING SPRING - Live-Acts, wie Fräulein F*tze, Serenadeyou und Jack Mate heizen Euch am Samstag ab 21 Uhr im Absturz so richtig ein. Für 15 Euro an der Abendkasse könnt Ihr dabei sein. SATURDAY SPIZZ - Wenn Ihr Euch zwischen Cocktails schlürfen und Party machen nicht entscheiden könnt, ist das SPIZZ die richtige Wahl für Euch. Darüber hinaus gibt es den gesamten April über ein Ladies-Special, bei dem die Damen bis 0 Uhr freien Eintritt haben. Studis kommen die gesamte Nacht über für fünf Euro rein.

Für die ganze Familie

Borsteltag am Cospudener See - Rund ums Pier 1 findet am Sonntag ab 10 Uhr ein richtiges Familienevent statt. Das Beste: Mit dem Besuch könnt Ihr auch noch etwas Gutes tun. Denn es werden Spenden für den Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e. V. gesammelt. Kinder dürfen sich bis 17 Uhr bei Bastelstation, Bogenschießen, Glücksrad und Großbootpaddeln vergnügen. Osterbasteln in der Kreativwerkstatt - Ostern steht vor der Tür und wer noch ein paar selbstgebastelte Geschenke braucht, oder für ein paar Stunden die Kinder bespaßen möchte, kann am Sonntag im WERK 2 vorbeischauen. Von 14 bis 18 Uhr darf hier gegen eine kleine Spende allerhand bemalt gebastelt und gestaltet werden.

Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine kleine Spende gebeten. (Symbolbild) © 123RF/galitskaya

Für die Mittelalter-Fans

Mittelaltermarkt Bad Düben - Historisches Spektakel auf der Burg in Bad Düben: Samstag und Sonntag ist es wieder an der Zeit, den Mittelaltermarkt zu öffnen.

Auf jeden Fall einen Besuch wert: Der Mittelaltermarkt in Bad Düben. © Montage: Coex-Veranstaltungs GmbH &Co.KG