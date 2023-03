Neues Umwelt-Konzept: Belantis startet ohne Raucher in die Saison

Leipzig - Am Freitag startet Sachsens größter Freizeitpark in die neue Saison. Mit neuen Fahrattraktionen kann Belantis heuer nicht aufwarten. Dafür gibt es jetzt ein Nachhaltigkeitskonzept.

Das Belantis-Schloss aus der Vogelperspektive. Am Freitag öffnen sich wieder die Tore - diesmal als Nichtraucher-Park. © Bildmontage: IMAGO/Norbert Neetz, Jan Woitas/dp

Rauchverbot im ganzen Park, plastikfreies Geschirr und Pfandbecher für einen Euro - so will Belantis dem grünen Zeitgeist gerecht werden.

Auch soll fortan weniger Essen weggeworfen werden. Deshalb kooperiert der Freizeitpark jetzt mit der App "Too Good To Go", mit der übrig gebliebene Speisen verwertet werden.

Heißt: Ob Donut oder Schnitzelbrötchen - nicht verkauftes Essen solle am Ende jeden Tages "zu sehr günstigen Preisen" an Interessenten veräußert werden, teilte der Park mit.

"Auch die Freizeitpark-Branche muss mit gutem Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit vorangehen. Deshalb haben wir uns für dieses Jahr viele Aktionen überlegt, um dem gerecht zu werden", erklärte Belantis-Chef Bazil El Atassi (49).

Dazu gehört auch ein spezielles Kinder-Musical nach Vorlage von Erich Kästners "Konferenz der Tiere".