Saison-Start nach Reparaturen: Leipziger Parkeisenbahn dampft in den Frühling

Leipzig - Von wegen Betriebsruhe! Obwohl die Parkeisenbahn am Auensee ihren Fahrbetrieb offiziell Ende Oktober für die Winterpause eingestellt hat, wurde seitdem nicht nur hinter den Kulissen fleißig gewerkelt.

Obwohl in den letzten Jahren über eintausend Schwellen auf dem 1,9 km langen Rundkurs und Nebenanlagen erneuert wurden, müssen immer noch viele ausgetauscht werden.

Der langjährige Partner des Vereins schaffte es in nur einer Woche, knapp 80 Meter Streckengleis mit einhundert Bahnschwellen am Haltepunkt "Haus am See" komplett zu erneuern. Die Arbeitsleistungen sponserte das Unternehmen.

So musste bei den Spezialisten der DRG Dampftechnik Reichelt GmbH in Olbernhau ein Drehgestell der 99 Jahre alten Liliput-Dampflokomotive repariert werden. Ebenso meisterlich die Arbeiten der STRABAG Rail GmbH, Straßenbahngleisbau aus Markranstädt.

Parkeisenbahn-Leiter Daniel Henke macht seine Lok bereit für die neue Saison. © Lutz Brose

Derzeit laufen noch diverse Einstell- und Anpassungsarbeiten am Fahrwerk der Dampflok, damit Leipzigs pünktlichste Eisenbahn am Karfreitag in die 73. Saison starten kann.

Zur traditionellen Lok-Segnung laden die Eisenbahner am Ostersonntag um 15 Uhr an den Lokschuppen ein. Trotz gestiegener Preise für Steinkohlekoks bleibt das Rundfahrtticket mit vier Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder auch in diesem Jahr stabil.

Für Schulklassen, Hortgruppen und andere Kindereinrichtungen sowie Inhaber vom Leipzig Pass werden vergünstigte Sondertarife angeboten.

Und auch wenn bei der Parkeisenbahn am Auensee alles ein bisschen kleiner erscheint, heißt es auch hier: Vorsicht, an der Bahnsteigkante bei Einfahrt des Zuges!