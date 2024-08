Sommerfest-Samstag und CSD-Highlight in Leipzig

Leipzig - Dieser Samstag in Leipzig steht ganz im Sinne des sommerlichen Wetters und lockt mit vielen Veranstaltungen an der frischen Luft.

Markkleeberg - Wer sich für Loks interessiert, sollte am Samstag oder Sonntag ab 10 Uhr einen Ausflug an den Markkleeberger See machen. Beim dortigen Dampflok-Fest werden etwa 10 Lokomotiven unter anderem aus dem Vogtland, Bayern und der Schweiz erwartet. Mitfahren dürft Ihr übrigens auch.

Sieben Euro (Kinder vier Euro) kostet das Vergnügen. Für weitere fünf Euro könnt Ihr so viel fahren, wie Ihr wollt.