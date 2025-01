Spenden gesucht! Leipzig will große "Bibliothek der Sprachen" aufbauen

Leipzig - Die Leipziger Stadtbibliothek will eine "Bibliothek der Sprachen" aufbauen - und bittet dafür um Bücherspenden.

In Leipzig soll eine "Bibliothek der Sprachen" entstehen. © Frank Rumpenhorst/dpa

In der Bibliothek solle ein großes Regal entstehen mit Büchern in möglichst vielen verschiedenen Sprachen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Das Bücherregal solle die Vielfalt in der Stadt abbilden und gleichzeitig zum Stöbern einladen.

Wer seinen Lieblingsroman in einer anderen Sprache als Deutsch beisteuern will, kann das Buch als Spende in der Stadtbibliothek abgeben.