Von wegen Aus: Die "Goldene Henne" bekommt 2025 noch mehr Aufmerksamkeit!

Die "Goldene Henne" wird am 12.09.2025 verliehen. Die Gala vor rund 4.500 Zuschauern wird in der Messe Leipzig stattfinden und live in der ARD übertragen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Nach Spekulationen um die Zukunft der Goldenen Henne steht nun fest: Die Gala wird auch 2025 wieder stattfinden! Und damit nicht genug, denn sie bekommt sogar noch mehr Aufmerksamkeit. Der Ticketvorverkauf startet am 16. Mai. Benannt ist die Goldene Henne nach der legendären Entertainerin Helga Hahnemann. © Jan Woitas/dpa "Die Goldene Henne läuft zum ersten Mal im Ersten", sagt MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann. "Wir finden, dass es an der Zeit ist, zum diesjährigen Einheitsjubiläum endlich dem ganzen Land den größten Publikumspreis Deutschlands vorzustellen." Die Liveshow mit 4500 Gästen in der Leipziger Messe sei "gesamtdeutsches Entertainment aus Leipzig", betont Dreckmann. Leipzig Kultur & Leute Erstes Konzert Ende Mai: Leipzigs Parkbühne erstrahlt nach Baumsturz in neuem Glanz Gastgeber und Superillu-Chefredakteur Stefan Kobus zeigt sich ebenfalls euphorisch: "In diesem Jahr feiern wir gleich drei großartige Jubiläen: 30 Jahre Goldene Henne, 35 Jahre Superillu und 35 Jahre Deutsche Einheit." Im vergangenen Jahr wurde die große Show von Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger moderiert. Wer in diesem Jahr am 12. September auf der "Goldenen Henne"-Bühne in Leipzig durch die Preisverleihung führt, wird noch bekannt gegeben. Wer in diesem Jahr moderiert ist noch nicht bekannt 2024 moderierte Florian Silbereisen die Gala. Wer in diesem Jahr durch den Abend führt, ist noch nicht bekannt. © Hendrik Schmidt/dpa 1995 wurde die "Goldene Henne", benannt nach der legendären Berliner Entertainerin Helga Hahnemann, von Superillu ins Leben gerufen, um nach der Wiedervereinigung insbesondere die Leistungen ostdeutscher Künstlerinnen und Künstler zu würdigen. Inzwischen ist die "Goldene Henne" Deutschlands größter Publikumspreis.

Tickets für die Goldene Henne 2025 gibt es ab dem 16.Mai unter: https://goldenehenne.online-ticket.de/.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa