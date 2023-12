Weihnachtsshopping, Party und Ska-Festival: So verbringt Ihr Euer Wochenende in Leipzig

Weihnachtsmarkt im Felsenkeller: Ein Markt der besonderen Art erwartet Euch auf dem Gelände des Leipziger Felsenkellers . Dort gibt es einen alten englischen Doppelstock-Bus und ein Karussell aus dem frühen 20. Jahrhundert zu bestaunen, außerdem einen Schmied mit einem Angebot von Glückshufeisen und Sargnägeln, eine Taverne und einen Knobibrotbäcker! Nichts wie hin - der Markt hat am Samstag von 11 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Markkleeberg/ Eutritzsch/Lindenau - Auch am dritten Advents-Wochenende gibt es jede Menge Alternativen zum großen Weihnachtsmarkt in der Leipziger Innenstadt.

Zentrum/Südvorstadt - Wer am Samstagabend die ganzen Kräppelchen und den Glühwein abschütteln möchte, der wird wohl in Leipzigs Party-Szene fündig.

2000er-Rock Party in der Moritzbastei: Nostalgische Gitarrenliebhaber werden sich in am Samstag ab 23 Uhr auf den beiden Tanzflächen in der Moritzbastei wohlfühlen: Während auf Floor 1 zu Hits von Linkin Park, Papa Roach und Limp Bizkit abgerockt werden kann, laufen auf Floor 2 die größten Pop-Banger von Beyoncé, Deichkind, Scooter und Co.

Mama geht tanzen: Vor allem für partywütige Mütter geht der Samstagabend schon eher los: Zwischen 20 und 23 Uhr könnt Ihr es auf der "Mama geht tanzen"- Fete auf der Tanzfläche des Club Velvet zu Chart-Musik, 90s und Hip-Hop krachen lassen. Tickets bekommt Ihr für 10 Euro >>>hier.