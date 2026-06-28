Drastische Maßnahme wegen Hitze: LVB stellen Tram-Betrieb bis in die Nacht zu Montag ein
Leipzig - Aufgrund der Wetterverhältnisse löst sich an vielen Stellen der Asphalt in der Messestadt, während auch die Klimaanlagen an ihre Grenzen kommen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) reagierten nun mit einer drastischen Maßnahme.
"Aufgrund der Wetterverhältnisse und Asphaltablösungen ist kein Linienverkehr mehr möglich", teilten die LVB mit. Demnach wird der Betrieb sämtlicher Straßenbahnlinien bis in die Nacht zu Montag eingestellt.
"Die netzweite Infrastruktur ist aktuell nicht mehr sicher zu befahren", erklärte der für die Technik zuständige LVB-Geschäftsführer, Toralf Müller wenig später. "Die Sicherheit unserer Fahrgäste geht absolut vor, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."
Man arbeite mit Hochdruck daran, das Ausmaß der Schäden zu erfassen und die betroffenen Anlagen wieder betriebsbereit zu machen.
Der Busverkehr solle weiterhin so weit wie möglich planmäßig aufrechterhalten werden. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation sowie der anhaltend hohen Hitzebelastung könne es jedoch vereinzelt zu Ausfällen oder Verspätungen kommen.
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Hitzeschäden an Schienen und Weichen
Wer am Samstag die Schienen der Straßenbahn am Leipziger Hauptbahnhof oder am Augustusplatz überquerte, dem ist vielleicht eine schwarze, kaugummiartige Masse am Schuh kleben geblieben.
"Die außergewöhnlich hohen Lufttemperaturen haben an Schlüsselstellen im Netz dafür gesorgt, dass flüssig gewordene Fugengussmasse in Weichen und Schienen lief beziehungsweise verklumpte", erklärten die Verkehrsbetriebe am Abend.
Für eine Ursachenforschung sei es aktuell noch zu früh, sagte Geschäftsführer Müller. Aktuell prüfen die LVB, wie schwer das Netz an welchen Stellen betroffen ist. Man wollte zeitnah über alle weiteren Entwicklungen informieren, hieß es.
Ursprungsmeldung vom 27. Juni, 18.03 Uhr; aktualisiert um 21.43 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage/TAG24/Jan-Gerrit Vahl/EHL Media / Björn Stach