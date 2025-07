04.07.2025 08:07 1.752 Warme Tage, kühle Nächte: Legt der Sommer in Sachsen eine Pause ein?

Am Wochenende steigen die Temperaturen in Sachsen wieder an und erreichen bis zu 30 Grad. In der Nacht wird es aber wieder kühler.

Von Tamina Porada

Leipzig - Nachdem die Woche mit Temperaturen von über 30 Grad gestartet war, kühlt es seit Donnerstag etwas ab. Das Wochenende meldet sich aber mit viel Sonne und auch wieder steigenden Temperaturen zurück. Alles in Kürze Warme Tage und kühle Nächte in Sachsen

Temperatur steigt am Wochenende wieder

Hochdruckeinfluss bringt Sonne und Trockenheit

Samstag: Mix aus Sonne und Wolken bei 27 Grad

Ab Montag könnte der Sommer eine Pause einlegen Mehr anzeigen Das Wochenendwetter lädt zu Ausflügen ein - wie zum Beispiel zu einer Bootstour in Leipzig. © Hendrik Schmidt/dpa/ZB Am Freitag gerät die Luft über Sachsen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) unter Hochdruckeinfluss. Nur wenige Wolken ziehen über den Himmel und es bleibt trocken bei schwachem bis mäßigem Wind. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 26 (im Bergland 19 bis 24) Grad. In der Nacht ziehen noch einige Wolken vorbei, mit Regen rechnen die Experten vom DWD aber nicht. Dafür sinken die Temperaturen auf 13 bis 8 Grad, im Bergland auf bis zu 6 Grad. Der Samstag bietet einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen klettern wieder etwas nach oben und kratzen an der 30-Grad-Marke. Im Bergland werden 23 bis 27 Grad erreicht. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Westen. In der Nacht zu Sonntag ziehen Wolkenfelder über den Freistaat, aber zu Regenschauern kommt es nicht. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung. Die Temperaturen gehen zurück auf 15 bis 9 Grad. Die Temperaturen knacken am Samstag und Sonntag wieder die 30 Grad-Marke. Perfekt, für eine Abkühlung im Freibad. © Sebastian Kahnert/dpa Schon in der Nacht zu Montag kündigt sich ein Wetterumschwung an Am Sonntag verdichten sich die Wolken über den Tag. Gegen Abend erwarten die Wetter-Experten im Westen von Sachsen auch örtlich etwas Regen. Es kommt mäßiger bis teilweise böiger Südwestwind auf. Die Höchstwerte liegen bei 38 bis 31 Grad (21 bis 28 Grad im Bergland). Ab Montag könnte der Sommer dann eine kleine Pause einlegen.

Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa/ZB; Screenshot/wetteronline.de