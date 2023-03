Leipziger lieben Süßigkeiten - doch Bezahlung in der Branche lässt laut Gewerkschaft zu wünschen übrig

Leipzig - In Leipzig werden jährlich 7764 Tonnen Schokolade konsumiert. Doch laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sind die Löhne in der Süßwarenindustrie nicht besonders schmackhaft.

Schokolade schmeckt (fast) jedem. Doch das kann man laut der NGG nicht von den Löhnen in der Branche behaupten. © PR/NGG

Nach Erhebungen der Gewerkschaft lässt sich jeder Leipziger und jede Leipzigerin im Schnitt jährlich 12,9 Kilo Schokolade schmecken, also rund zweieinhalb Tafeln pro Woche!

Insbesondere Schoko-Hasen laufen in den Fabriken wie verrückt vom Fließband, mehr noch als Schoko-Weihnachtsmänner. Damit bei der Produktion alles rund läuft, kümmert sich die NGG um die Rechte der Angestellten: "Dazu gehört vor allem auch der Lohn. Den müssen die Arbeitgeber jetzt allerdings deutlich nachsüßen", so die Lohn-Plus-Forderung.

NGG-Geschäftsführer Christian Ullmann möchte für Süßwarenindustrie-Mitarbeitende an den Bändern und in den Lagern 500 Euro mehr Monatslohn erwirken, für Arbeitnehmer in höheren Positionen 400 Euro und für Azubis 200 Euro mehr.

"Ziel ist ein Lohn-Plus mit 'sozialem Augenmaß'", hieß es in der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. "Deshalb ist es auch wichtig, in schmalere Lohntüten mehr reinzupacken." Dies gelte nicht nur für die Schokoladen-, sondern auch für die Keks-, Eis,- oder Gummibärchen-Produktionen.