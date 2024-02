Anne-Frank-Ausstellung in Leipzig - darauf könnt Ihr Euch freuen

Leipzig - Jugendliche führen durch die Anne-Frank-Ausstellung in Leipzig und geben so nicht nur Gleichaltrigen einen Exkurs in das Leben der Jüdin, die Geschichte schrieb.

Das jüdische Mädchen Anne Frank (†15) wurde durch ihre Tagebuchaufzeichnungen während des Zweiten Weltkriegs bekannt. © DPA

Bis zum 15. März kann man die Ausstellung "Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte" noch im Neuen Rathaus in Leipzig besichtigen.

Die geplanten Führungen durch die Ausstellungen am 21. und 28. Februar sowie am 6. März sind dabei vor allem an junge Menschen gerichtet.

Das Besondere hierbei ist, dass speziell geschulte Jugendliche zusammen mit Referenten des Ariowitsch-Hauses die Führungen halten.

Doch das war noch nicht alles. Die erste Führung am 21. Februar wird durch einen virtuellen Gast abgerundet.



Monika Schwarz-Friesel, Professorin an der TU-Berlin, lässt sich um 18.15 Uhr per Videokonferenz in die Untere Wandelhalle schalten.

Dort hält sie einen Vortrag zum Thema "Judenhass 2.0" und redet dabei über die neuesten Entwicklungen des Antisemitismus. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, online daran teilzunehmen. Den Link zum Einwählen findet Ihr auf der Leipzig-Seite.

Wer Interesse hat, kann sich dafür über die E-Mail-Adresse bildung@ariowitschhaus.de anmelden.