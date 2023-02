Bahnmitarbeiter wollen Hoffnung und Perspektive für Ukrainer schaffen

Beide besuchten nun in Deutschland die Sprachschule, fingen demnächst als Lokführer und Fahrdienstleiterin bei der Bahn an.

Das Ergebnis: 26 Anstellungen bei der Bahn allein in Südost, etwa die Hälfte davon seien Ukrainerinnen und Ukrainer, so Hackbeil.

Gesucht würden klassische Eisenbahnberufe, etwa Fahrdienstleiter oder Lokführer. "Von denen gibt es in der Ukraine einige", ergänzt Omelianenko. Ein Jahr nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 - rund acht Monate nach der Eröffnung des Beratungscenters - haben Omelianenko und sein Kollege nun etwa 1900 Beratungen durchgeführt.

"Neben Ukrainerinnen und Ukrainern kommen aber auch Menschen verschiedenster anderer Nationalität von nah und fern zu uns", sagt der gebürtige Ukrainer Radzhput der Deutschen Presse-Agentur. Bereits Anfang 2020 kam der gelernte Deutschlehrer zum Studieren nach Deutschland. Sein Kollege Viktor ist bereits seit rund 30 Jahren hier. Ihr Beispiel soll Arbeitssuchende aus dem Ausland zum Einstieg in den Arbeitsmarkt ermutigen - am besten gleich bei der Deutschen Bahn.

Das Beratungszentrum in Leipzig soll neue Mitarbeiter für die Bahn anwerben. © Hendrik Schmidt/dpa

Auch Inessa Orel kam über das Beratungszentrum in Leipzig zur Bahn. Die 34-Jährige wurde in Kiew geboren, war dort als Rechtsanwältin tätig bis sie gemeinsam mit ihren Kindern - ihrem zwölf Jahre alten Sohn und der vierjährigen Tochter - vor dem Krieg fliehen musste.

"Ich habe über eine Gruppe auf Telegram von den Ausbildungsmöglichkeiten der Bahn erfahren", erzählt sie. Ein Bahnhof sei für sie wie eine Sehenswürdigkeit, sie komme gerne an einen. "Auch deshalb möchte ich bei der Bahn anfangen. Zuerst in der Fahrdienstleitung, dann möchte ich mich weiterentwickeln", so ihre Erwartung.

Das Beratungszentrum in Leipzig war bundesweit das erste der Bahn. Im September vergangenen Jahres eröffnete ein weiteres am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. In Köln und Berlin sind mobile Teams unterwegs.

"Als die Sonderzüge hier in Leipzig ankamen, bin ich immer zu den Gleisen gelaufen und habe die Menschen - es waren ja vor allem Frauen und Kinder - abgefangen und ihnen von unserem Angebot erzählt", sagt Omelianenko, der gelernter Elektrotechniker ist. Auch heute mache er das so, obwohl nach Ende des vergangenen Sommers sowie des Auslaufens des 9-Euro-Tickets deutlich weniger Menschen kämen.