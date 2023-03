Dröhnen auf dem "Cossi" bald doch Motoren? Über 10.000 Bürger protestieren!

Von Anke Brod Leipzig - Gut über 10.000 Menschen haben inzwischen die Petition gegen eine unbegrenzte Zulassung von Motorbooten auf dem Cospudener See unterschrieben. Am Mittwoch übergab Ökolöwen-Geschäftsführer Tino Supplies (43) das Papier an die Vizepräsidentin der Landesdirektion Sachsen, Andrea Staude.

Die Ökolöwen haben eine Petition gegen die Pläne der Landesdirektion eingereicht. © Anke Brod

Bei Abschluss der großangelegten Unterschriftenaktion auf Initiative des Ökolöwen waren es sogar 10.568 Bürger und Bürgerinnen.

Sie alle möchten auf ihrem "Cossi" als Naturidylle künftig keine nervigen Motoren von Freizeitkapitänen hören. Die Petition richtet sich im Übrigen auch an Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (64, SPD).



Derzeit ist der Cospudener See als Naherholungsgebiet für gestresste Städter ein Badegewässer, doch kündigte die Landesdirektion Sachsen unlängst die Umwandlung des ehemaligen Tagebaus in schiffbares Gewässer an.

Bisher dürfen motorbetriebene Schiffe und Floße (auch mit Elektromotor) dort nur mit Genehmigung der Stadt Leipzig als zuständiger Wasserbehörde verkehren.

Das würde sich allerdings ändern, kämen gegenteilige Pläne der Landesdirektion zum Zuge.