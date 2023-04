April-Aufruhr in und um Leipzig: Moorleiche, gescannte Kotbeutel, milchiger Störmthaler See!

Der April macht, was er will. Dass diese Redewendung nicht nur aufs Wetter beschränkt ist, wurde am Samstag in Leipzig und dem Umland deutlich.

Von Anke Brod Leipzig - Der April macht, was er will. Dass diese Redewendung nicht nur aufs Wetter beschränkt ist, wurde am Samstag in Leipzig und dem Umland deutlich: Von der Moorleiche im Schwimmbad über Sammelcontainer für Hundekotbeutel bis hin zum See, der milchig schimmerte, war alles dabei - natürlich mit einem Augenzwinkern!

Eine bei Bauarbeiten gefundene Moorleiche in Delitzsch? Der 1. April macht's möglich! © 123RF/liudmilachernetska Los ging es mit einer archäologischen Sensation: In Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) wurde eine sehr gut erhaltene Moorleiche gefunden! Laut Pressemitteilung der Großen Kreisstadt hatten sie Arbeiter am 16. März auf der Baustelle für das neue Schwimmbad bei einer Grundwasser-Absenkung entdeckt. Der männliche Körper war demnach rund hundert Meter vom Lober-Lauf entfernt aufgetaucht. Dieser Flusslauf bediente hier früher ein Naturbad. Unmittelbar daneben wurde 1969 das aktuell sanierte Freibad errichtet.



Professorin Andrea Fango vom Landesamt für Archäologie Sachsen (LfA) zeigte sich begeistert. "Solch eine gut erhaltene Moorleiche haben wir in dieser Art im Freistaat seit Jahrzehnten nicht mehr entdeckt!", jubelte sie. Zumal Moore in Nordsachsen eben auch äußerst selten sind!



Inzwischen haben die Fachleute des LfA erste Erkenntnisse zu "Morio" - wie der Körper für Arbeitszwecke genannt wurde - gewonnen. Morio war wohl etwa 1,60 Meter groß und mittleren Alters und muss in der Eisenzeit gestorben sein. Wegen der "schwierigen konservatorischen Situation" hatten das LfA und die Stadt Delitzsch Medienvertreter am Samstagmorgen rasch zum Ort des Geschehens gerufen. Leipzig Lokal Zu hohe Kosten: Sanierung von Leipziger Zeppelinbrücke muss verschoben werden Mit Gummistiefeln ausgestattet konnten sie Morio bestaunen, bevor sein Corpus zur endgültigen Konservierung nach Chemnitz überführt wurde.

Kotbeutel sollen in Bauschuttcontainer geworfen werden

Dem Hundekacke-Problem in Stötteritz soll mit einer ganz besonderen Maßnahme Einhalt geboten werden... © Anke Brod Eine weitere Neuerung ab April wäre ein Pilotprojekt gegen Hundekot. Etwa am Stötteritzer Bürgeramt will die Stadt einen Sammelcontainer für Hinterlassenschaften von Bello und Co. aufstellen. Wie das Facebook-Portal "Stötteritzer Storys" am Samstag berichtete, sei Hundekot im Kiez Dauerthema. Auch im Stadtteil Wiederitzsch sowie Taucha und Grimma wolle man der Sache Herr werden.

Benutzte Hundekotbeutel sollen Gassigeher fortan deshalb zentral abgeben. Die delikaten Inhalte würden über kommunale Eigenbetriebe einer sinnvollen Nutzung zugeführt, so der Plan. Leipzig Lokal Bedrohte Art: Biber macht es sich am Lindenauer Hafen gemütlich Ziel des Projekts sei weniger Müll, ein sauberes Stadtbild und Umweltentlastung. "Was viele nicht wissen", so die Information: "Hundekot eignet sich ganz hervorragend als Dünger!" Das Pilotprojekt soll Hundebesitzer an den genannten Orten verpflichten. "Wir werden mit QR-Code versehene Hundekotbeutel ausgeben, personalisiert auf jeden über die Hundesteuer registrierten Hundebesitzer", zitieren die Stötteritzer Storys Grimmas Bürgermeister Matthias Berger (54) stellvertretend für die anderen Projektteilnehmer.

Der Kot von Leipzigs Hunden soll als Dünger verwendet werden. Na, zum Glück handelt es sich dabei nur um einen Scherz. © Anke Brod

1. April: Aus Wasser wurde Milch...