Große Hits, Flohmarkt und eine besondere (Krabbel)-Kochshow: Das ist am Samstag in Leipzig los

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Nicht nur der März hält Einzug in Leipzig, sondern auch ein Hauch von Frühling. Grund genug, sich am Samstag nicht zu Hause zu verstecken. Raus mit Euch, TAG24 hat die ultimativen Tipps, was so los ist in der Stadt.

SPORT FREI

Südvorstadt - Wer sich zum Start ins erste März-Wochenende richtig auspowern möchte, hat beim Fockeberglauf die Möglichkeit dazu. Zum 64. Mal können Sportbegeisterte bei dem Leipziger Kultlauf zeigen, was in ihnen steckt. Ihr habt die Wahl zwischen Basic-, Fitness- und Hauptlauf (zwei bis 12 Kilometer). Los geht's um 10 Uhr. Bezahlung (nur in bar), Nachmeldung und Abholung der Startunterlagen erfolgt ab 8 Uhr vor Ort. Sport frei!

Lauf-Begeisterte sind am Samstag vermutlich beim 64. Fockeberglauf zu finden. (Symbolbild) © 123RF/ogonekipit

STÖBERN UND TRÖDELN

Südvorstadt - Wer es am Morgen lieber ruhiger angehen lassen möchte und auf der Suche nach dem einen oder anderen Schnäppchen ist, ist auf der Feinkost (Karl-Liebknecht-Straße 36) genau richtig. Hier findet ebenfalls ab 10 Uhr der Kiezflohmarkt statt und lädt Euch zum Stöbern und Trödeln ein. Ob Klamotten, Schallplatten oder Bücher - hier wird sicher jeder fündig.

Auf dem Feinkost-Flohmarkt könnt Ihr am Samstag Eure Zeit vertrödeln und Euch vielleicht über so manche Neuentdeckung freuen. (Archivbild) © 123RF/grigory_bruev

HITS & HYMNEN

Zentrum - Musikalisch wird es im Zeitgeschichtlichen Forum in der Innenstadt (Grimmaische Straße): Die Ausstellung "HITS & HYMNEN - Klang der Zeitgeschichte" macht Musik lebendig. Von Nicoles (59) "Ein bisschen Frieden" bis hin zu Bruce Springsteens (74) legendärem Konzert vor 160.000 Fans in Ost-Berlin 1988 haben so viele Künstler die Geschichte beeinflusst. Hier könnt Ihr so manchen Auftritt noch einmal erleben.

Geöffnet ist das Zeitgeschichtliche Forum von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Im Zeitgeschichtlichen Forum in der Innenstadt können Besucher in die Musikgeschichte der vergangenen Jahrzehnte eintauchen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

WEINGENUSS

Connewitz - Schon am Freitag hat in der WERK 2 Kulturfabrik (Kochstraße 132) die Weinmesse begonnen und auch am Samstag und Sonntag sind Liebhaber des feinen Rebensaftes eingeladen, tolle Neuentdeckungen oder auch den Lieblingswein zu probieren und mit nach Hause zu nehmen. Nicht nur das Thema Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt, am Samstag gibt es mit einer Koch-Show samt Insekten-Menü außerdem ein ganz besonderes Highlight. Am Samstag ist die Messe von 13 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 15 Euro, über die Webseite des Veranstalters könnt Ihr die Tickets vorab online kaufen.

Ob Rotwein und Insekten zusammenpassen, könnt Ihr am Samstag im WERK 2 herausfinden. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/sherbakvolodymir, Chris Humphrey/dpa

PARTY, PARTY, PARTY

Plagwitz - Auf eine Reise in die musikalische Welt der 90er- und 2000er-Jahre nimmt Euch das Täubchenthal (Wachsmuthstraße 1) im Westen der Stadt mit. Ob Hip-Hop, Eurodance oder Boygroups - bei der "90er Bombe" werden Erinnerungen wach und das Party-Herz schlägt höher. Der Club öffnet um 22 Uhr für Euch, Tickets gibt es ab 13,90 Euro. Connewitz - Weiter im Süden im Tanzcafé Ilses Erika (Bernhard-Göring-Straße 152) erwarten Euch bei der "Female Pop Night" ab 23 Uhr "ausschließlich Hits und Evergreens von und mit den Damen der Schöpfung".

Unter anderem im Tanzcafé Ilses Erika und im Täubchenthal könnt Ihr Euch unters Partyvolk mischen. (Symbolbild) © 123RF/nd3000

AUTOHAUS-GEBURTSTAG

Paunsdorf - Bereits seit 60 Jahren erfüllt das Familienunternehmen Automobile Müller den Leipzigern alle Wünsche in Sachen PS und Fahrspaß. Um diese lange Tradition zu feiern, findet am Samstag das große Jubiläumsfest im Autohaus Müller (Schongauerstraße 29-33) statt. Die Gäste dürfen sich zwischen 10 und 16 Uhr auf Infos, Führungen, Spiele und Mitmachaktionen am laufenden Band freuen. Es wird empfohlen, sich auf der Website des Autohauses für das Event anzumelden.

Bei musikalischer Untermalung kann man sich am Samstag das Autohaus Müller ansehen. (Symbolbild) © 123rf/kwangmoo