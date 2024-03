Großer Wunsch Kunstrasenplatz: Leipziger Verein auf Spenden angewiesen

Der SV Eintracht Wiederitzsch will einen Kunstrasenplatz bauen. (Symbolbild) © 123RF/ryzhov

Die 15 Mannschaften und insgesamt 312 Sportlerinnen und Sportler des Leipziger Vereins müssen sich sowohl für Spiele als auch das Training ein Kleinfeld und einen Hartplatz teilen - und das zu jeder Jahreszeit und Witterung.

So kommt es vor allem im Winter nicht gerade selten vor, dass das Bolzen aufgrund von "Unbespielbarkeit der Flächen" abgesagt werden muss. Wie der Klub im Rahmen der im März ins Leben gerufene Crowdfunding-Kampagne berichtet, können die vorhandenen Plätze in der Regel in vier von zwölf Monaten im Jahr nicht genutzt werden.

"Die Nachwuchsarbeit, die in den letzten Jahren so aufopferungsvoll und sehr erfolgreich aufgebaut wurde, ist mit der stetig wachsenden Mitgliederzahl ernsthaft in Gefahr", macht sich der Verein im Norden der Messestadt Sorgen um die Zukunft.

Ein Kunstrasenplatz soll unter dem Motto "#KickenStattSofa" Abhilfe schaffen.