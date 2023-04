Leipziger Aktionsnetzwerk will sich mit Techno gegen Montagsdemo wehren: "Nazis wegbassen!"

Leipzig - Das Aktionsnetzwerk " Leipzig nimmt Platz" will sich der wöchentlichen Montagsdemo diesmal mit einem besonderen Aufzug entgegenstellen.

Am Montag wird auf Leipzigs Straßen wieder demonstriert. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Der Aufzug unter dem Motto "Nazis wegbassen!" startet am heutigen Montag um 17.30 Uhr am Herderpark und soll dann durch den Leipziger Süden bis in die Innenstadt führen, um dort den montäglichen Aufmarsch der Querdenker-Szene zu stören.

Lautstarke Unterstützung werden die linken Demonstrierenden von der DJane Melena erhalten, die entlang der Route Techno abspielen soll.

Diese Aktion hat einen ganz besonderen Hintergrund, wie Stadtrat Jürgen Kasek (42, Grüne) erklärte: "Leipzigs Clubkultur ist alles, was die Nazis nicht sind und was sie hassen: Wir sind progressiv, queer, feministisch, antirassistisch, inklusiv und bunt. [...] Demgegenüber verkörpern AfD, Freie Sachsen und Montagsschwurbelmelange und Co. ein repressives, heteronormatives, antifeministisches und rassistisches Bild von Gesellschaft."

Auch Irena Rudolph-Kokot (49, SPD) beteiligt sich an der Demonstration und will sich damit der Wiederkehr des europäischen Nationalismus entgegenstellen, unter dem auch die Kultur leidet.