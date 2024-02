Lobende Worte: "Bestes touristisches Jahr in Leipzigs Geschichte"

Leipzig - Ob Messen, Feste oder Sightseeing, Leipzig hat touristisch so einiges zu bieten. Das sahen wohl auch die Besucher der Messestadt so und bescherten Leipzig das "beste touristische Jahr" aller Zeiten, sagt Leipzig Tourismus und Marketing (LTM).

Leipzig hat ein sehr gutes touristisches Jahr hinter sich. © LTM/Andreas Schmidt

Das Statistische Landesamt in Sachsen gab an, dass 2023 gut 3,8 Millionen Besucher in Leipzig übernachtet haben. Das sind 13,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Damit wurde das Rekordjahr 2019 deutlich übertroffen.

Doch das ist nicht alles: Da in Leipzig unter anderem regelmäßig teils internationale Kongresse und Tagungen abgehalten werden, kann sich die Stadt auch über eine Menge gewerblicher Gäste freuen.

2023 waren es über zwei Millionen gewerbliche Übernachtungen in der Region. Die Gästezimmer waren dabei im Schnitt knapp 64 Prozent ausgelastet.

Somit hat sich die Stadt im Sachsen-Vergleich zur nachfragestärksten Region entwickelt.