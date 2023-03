Nach Einschlag aus dem All: Mockrehna wird zum Mekka für Meteoriten-Jäger

Mockrehna - Das nordsächsische Audenhain (Ortsteil von Mockrehna) in Nordsachsen nahm über Nacht einen astronomischen Aufstieg in seiner Bekanntheit. Der Grund ist die Landung eines Meteoriten in dem 900-Seelen-Ort in der Nacht zum 9. Februar. Seither ist das Jagdfieber nach dem Himmelsstein ausgebrochen.