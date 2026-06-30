Sachsens erster NIKE Flagship-Store eröffnet in Leipzig: Hier zieht er ein

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NIKE eröffnet einen insgesamt knapp 1000 Quadratmeter großen Flagship Store mitten im Zentrum Leipzigs.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Nachdem das NEO-Kaufhaus in Leipzig bereits Stradivarius für sich gewinnen konnte, folgt jetzt das nächste Highlight. NIKE eröffnet einen insgesamt knapp 1000 Quadratmeter großen Flagship-Store mitten im Zentrum der Messestadt.

Das NEO-Kaufhaus konnte den Sportgiganten NIKE für sich gewinnen.
Das NEO-Kaufhaus konnte den Sportgiganten NIKE für sich gewinnen.  © PR/ec Advisors GmbH

Gemeinsam mit Retailors Germany bringt NEO damit den ersten Flagship-Store der Marke nach Sachsen. Ein solches Geschäft dient als Aushängeschild und besticht wie in Leipzig häufig mit einer großen Verkaufsfläche, einem umfangreichen Produktsortiment sowie exklusiven Kollektionen.

Direkt am Eckzugang des ehemaligen Karstadt an der Petersstraße soll der Store entstehen. Genaue Daten zu Baubeginn und Eröffnung wurden noch nicht bekanntgegeben.

"Mit der Ansiedlung von NIKE gelingt es uns erneut, eine internationale Top-Marke erstmals nach Leipzig zu bringen", erklärt Alexandra Wagner vom Entwickler ec Advisors.

Wann der NIKE Flagship-Store eröffnen soll, steht bislang nicht fest.
Wann der NIKE Flagship-Store eröffnen soll, steht bislang nicht fest.  © Montage: PR/ec Advisors GmbH
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Der NIKE Flagship-Store soll von Jordan, über Basketball, Fußball und Training bis hin zu Running ein umfassendes Sortiment vorweisen. Dass NEO den Sportgiganten für sich gewinnen konnte, zeige darüber hinaus auch die Attraktivität des Standortes und der Stadt.

Titelfoto: Montage: PR/ec Advisors GmbH

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