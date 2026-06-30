Sachsens erster NIKE Flagship-Store eröffnet in Leipzig: Hier zieht er ein

Leipzig - Nachdem das NEO-Kaufhaus in Leipzig bereits Stradivarius für sich gewinnen konnte, folgt jetzt das nächste Highlight. NIKE eröffnet einen insgesamt knapp 1000 Quadratmeter großen Flagship-Store mitten im Zentrum der Messestadt.

Das NEO-Kaufhaus konnte den Sportgiganten NIKE für sich gewinnen. © PR/ec Advisors GmbH

Gemeinsam mit Retailors Germany bringt NEO damit den ersten Flagship-Store der Marke nach Sachsen. Ein solches Geschäft dient als Aushängeschild und besticht wie in Leipzig häufig mit einer großen Verkaufsfläche, einem umfangreichen Produktsortiment sowie exklusiven Kollektionen.

Direkt am Eckzugang des ehemaligen Karstadt an der Petersstraße soll der Store entstehen. Genaue Daten zu Baubeginn und Eröffnung wurden noch nicht bekanntgegeben.

"Mit der Ansiedlung von NIKE gelingt es uns erneut, eine internationale Top-Marke erstmals nach Leipzig zu bringen", erklärt Alexandra Wagner vom Entwickler ec Advisors.