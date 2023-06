Sieg beim "E-Waste-Race": Mit Schrott eine Reise gewinnen? Kein Problem!

Leipzig - Es war ein Rennen um Schrott, genauer gesagt um Elektroschrott, welches sich Leipziger Schülerinnen und Schüler in einem spannenden Sammelwettbewerb lieferten. Mit exakt 4314 ausgedienten Elektroteilen siegte schließlich das Gustav-Hertz-Gymnasium im Stadtteil Paunsdorf. Der Preis: eine Reise nach Berlin !

Die stolzen Gewinner sind Schülerinnen und Schüler am Gustav-Hertz-Gymnasium in Leipzig-Paunsdorf.

Neun Schulen waren in der Messestadt vier Wochen lang beim sogenannten "E-Waste-Race" am Start. Die jungen Teilnehmer sammelten dabei Elektroschrott in ihren Nachbarschaften ein.

Ausgediente Handys, DVD-Player, Toaster, Wecker und vieles mehr waren ihre begehrten Objekte.

Dazu hatten Haushalte über eine Website gemeldet, was sie wo und wann abzugeben hatten. Die Schüler holten die Sachen ab und erhielten Sammelpunkte. Die Gruppen pro Teilnehmerschule unfassten jeweils 15 bis 35 Kinder der Klassenstufen vier bis sieben.

In den Niederlanden lief das Projekt bereits an über 1500 Schulen. Hierzulande wird der Sammelwettbewerb inzwischen vom Bundesumweltamt gefördert. Er soll das ökologische Bewusstsein und nachhaltiges Handeln steigern. Wertvolle Rohstoffe zurück in den Kreislauf, lautet die Devise.

Auf dem Plan standen somit für Leipzig interaktive Doppelstunden über Rohstoffe, aktive Sammelaktionen sowie umfangreiches Material mit Videos, Spielen und Workshops für den Unterricht.