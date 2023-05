Führungen, Feste und Flohmärkte: Am Sonntag könnt Ihr in und um Leipzig einiges erleben

Auch nach Ende der Museumsnacht gibt es in Leipzig und Umgebung am Wochenende noch viel zu erleben. Was genau, erfahrt Ihr in den Sonntags-Highlights:

Leipzig - Auch nach Ende der Museumsnacht gibt es in Leipzig und Umgebung am Wochenende noch viel zu erleben. Was genau, erfahrt Ihr in den Sonntags-Highlights:

Flohmärkte

Eine Sache, auf die man in Leipzig am Sonntag nicht verzichten muss, sind Flohmärkte: Egal in welchem Stadtteil - ihr werdet mit großer Wahrscheinlichkeit fündig. Wer das Stöbern mit einem Besuch am Wasser verbinden will, könnte sich zum Beispiel zwischen 7 und 16 Uhr auf den Weg zum Trödelmarkt am Kulkwitzer See machen. Auch auf der Alten Messe kann zwischen 8 und 15 Uhr gesucht und gehandelt werden. Dort stehen wie immer Hunderte Händler unter freiem Himmel bereit, um ihre Antik- u. Gebrauchtwaren an den Mann oder die Frau zu bringen. Leipzigerinnen und Leipziger, die vor allem auf der Suche nach Kleidung, Büchern, Möbeln oder Schallplatten sind, sollten mal in Plagwitz vorbeischauen. Von 10 bis 16 Uhr findet dort im Westwerk der Kiezflohmarkt statt. Ihr wohnt im Norden Leipzigs? Kein Problem, dann stattet doch einfach dem Secondhand- und Kindersachen-Flohmarkt auf der Parkbühne Geyserhaus in Eutritzsch einen Besuch ab. Dieser beginnt um 14 Uhr, um 18 Uhr soll dann wieder Schluss ein.

Am Sonntag verwandelt sich Leipzig in ein wahres Flohmarkt-Paradies. © 123RF/kasto

Kulturmarkt Colditz

Für diejenigen, die den Sonntag nutzen wollen, um dem Großstadt-Getümmel Leipzigs zu entfliehen, könnte vielleicht der Kulturmarkt in Colditz (Landkreis Leipzig) das richtige Event sein. Zwischen 12 und 18 Uhr wird den Besuchern auf dem Marktplatz ein buntes Programm geboten: Neben einem Mitmach- und Kinderzirkus, Kuchenbazar, Glücksrad und einer Kunstausstellung lädt die Frühlings-Pflanzentauschbörse zum Mitbringen von Setzlingen, Samen und Zwiebeln etc. ein. Und wer selbst kreativ werden will, kann sich mit Farben und Pinseln an zwei riesigen Leinwänden versuchen. Zudem werden Papierbastelei und Henna Tattoos angeboten. Der Eintritt für das ganze Event ist kostenlos.

Am Sonntag findet im Landkreis Leipzig ein großes Fest statt. © Colditzer Stadt, Land, Schloss gGmbH

Konzert

"X Factor"-Gewinner Alexander Knappe (38) reist momentan gemeinsam mit einem eigens gegründeten Sinfonieorchester durch Deutschland. Am Sonntag macht er im Rahmen seiner "Musik an. Welt aus"-Orchestertour im Leipziger Haus Auensee Halt. Mit von der Partie werden Pop-Artist Gregor Hägele (22) sowie der Rocker Dirk Michaelis (61) sein. Das Konzert, das eingängige Pop-Sounds mit klassischen Instrumenten verbinden wird, beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt's ab 40 Euro unter anderem bei Eventim.

Musiker Alexander Knappe (38) tritt am Sonntag im Haus Auensee auf. © Frank Hammerschmidt/dpa

Friedhof-Führung

Dass es auf Friedhöfen nicht nur Gräber zu sehen gibt, beweist der seit 1886 bestehende Leipziger Südfriedhof auf der Prager Straße. Mit etwa 500 Kunstwerken, dem größten europäischen Friedhofsbauwerk und den Ruhestätten zahlreicher bedeutender Persönlichkeiten ist hier also tatsächlich einiges geboten. Die zweistündige Tour beginnt um 14 Uhr am Haupteingang. Resttickets - eigentlich muss man sich vorher anmelden - gibt es beim Gästeführer für 9 bzw. 7 Euro zu kaufen.

Auf dem Leipziger Südfriedhof kann man auch Kunst bestaunen. © Ralf Seegers

Tour durch Schleußig

Auch der Leipziger Stadtteil Schleußig lädt am Sonntag zum Erkunden ein: Das Quartier - mit der einmaligen Lage zwischen der Weißen Elster und dem Elsterbecken - hat sich im Laufe der Zeit vom Dorf zum beliebten Wohngebiet gemausert und hat in Sachen Kunst, Kultur und Gastronomie so einiges auf dem Kasten. Bei der Führung werden die Teilnehmer Schleußig nicht nur von den Straßen, sondern auch von ganz oben vom Turm der Bethanienkirche bestaunen können. Tickets kosten 10 bzw. 8 Euro und können am Treffpunkt am Karl-Heine-Denkmal erworben werden. Los geht's um 14 Uhr.

In Schleußig sind auch heute noch Spuren aus der bewegten Geschichte Leipzigs zu finden. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa