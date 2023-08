Triathlon, Konzert und Impro-Turnier: Das hat der Sonntag in und um Leipzig zu bieten

Leipzig - Der August neigt sich langsam dem Ende, doch das gilt nicht für die sommerlichen Aktivitäten in Leipzig . Hier findet Ihr die Event-Highlights am heutigen Sonntag:

Inmitten von Grimma im Landkreis Leipzig findet am Sonntag wieder der langersehnte Triathlon statt. Los geht's am Morgen auf dem Floßplatz, dann laufen, radeln und schwimmen die Teilnehmer, was das Zeug hält. Man kann entweder als Teil eines Teams oder aber als Alleinkämpfer antreten und sich mit den Besten messen.

Dem Spektakel kann man den ganzen Tag über entweder als Zuschauer oder als Teilnehmer beiwohnen. Wer die Anmeldefrist verpasst hat, kann dies noch am Sonntag zur Startunterlagen-Ausgabe im Alten Rathaus in Grimma nachholen. Alle Infos gibt's auf der Website vom "eins-Muldental-Triathlon".