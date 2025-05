Wenn bereits 15-Jährige zum Beauty-Doc wollen: Sächsische Praxis zieht klare Grenze

Das Leipziger Æsthetica Loft feierte am Samstag einen großen Erfolg. So weit hat es das Gründer-Pärchen allerdings nur geschafft, indem sie auch nein sagten.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Größere Lippen, weniger Falten und dann noch schnell die lästige Cellulite loswerden. Beim Beauty-Doc des Vertrauens ist heutzutage schon einiges möglich. Doch was, wenn man plötzlich den Bezug zur Realität verliert? Elena Siemers (49) kennt die Tücken und hat eine klare Meinung, die sie in ihrem Æsthetica Loft in Leipzig auch vertritt.

Ein richtiges Power-Paar: Elena (49) und ihr Mann Frank Siemers (59) haben vor fünf Jahren eine Vision in die Tat umgesetzt und das Æsthetica Loft eröffnet. © Silvio Bürger Zusammen mit ihrem Mann Frank Siemers (59) hat die Gesundheitsmanagerin und Krankenschwester vor knapp fünf Jahren ihre Vision in die Tat umgesetzt und eine eigene Praxis in den Höfen am Brühl eröffnet. Mit der Zeit merkte sie, dass insbesondere die Kundinnen immer jünger werden. Deshalb ist es wichtig, seine Werte nicht aus dem Blick zu verlieren, weshalb Minderjährige, wenngleich sie in Begleitung ihrer Eltern sind, bei Siemers schlicht nicht behandelt werden. "Die jüngste potenzielle Patientin war 15", so Elena Siemers. Sie kam mit ihrer Mutter. Die Jugendliche war Leistungssportlerin und hatte nach körperformenden Maßnahmen gefragt. Leipzig Lokal Neues Level des Kino-Erlebnisses: Sachsens erster Deluxe-Saal kommt nach Leipzig "Wir haben ihr erklärt, dass wir keine Behandlungen durchführen werden", schildert Siemers. Mit ihrer Ehrlichkeit und hochwertigen Behandlungen konnte sich das Duo nicht nur einen Namen in Leipzig machen, sondern auch ihr Unternehmen vergrößern.

Auf 250 Quadratmetern bieten die Siemers in ihrer Praxis von Botox über Kryolipolyse und Plus-Infusionen bis hin zu kosmetische Behandlungen fast alles an. © Silvio Bürger

Auch für Herren: "Kommen immer mehr Männer zu Gesichtsbehandlungen"

Ein richtiger Familienbetrieb: Tochter Laura (25) führt bereits jetzt die Bodyforming-Maßnahmen durch. © Silvio Bürger Mittlerweile ist nicht nur die eigene Tochter (25, gelernte Krankenschwester) mit an Bord, sondern gleich ein sechsköpfiges Team, das am Samstag zusammen in die Messehofpassage umgezogen ist. Somit bietet das Æsthetica Loft auf satten 250 Quadratmetern und zwei Etagen neben altbekannten Behandlungen, wie Botox und Hyaluron auch einige Neuerungen an. Frisch dabei sind Eisbox, Rotlichttherapie und Lymphmassage. Mit diesem Gesamtkonzept aus ästhetischen und Longevity-Anwendungen wird demnach ein Alleinstellungsmerkmal geboten. Auch ihre Plus-Infusionen bieten nur wenige weitere Anbieter an. Leipzig Lokal Großer Andrang in Leipzig: Hier gibt's einen Blick hinter die Kulissen der Berufsfeuerwehr Mittlerweile "kommen immer mehr Männer auch zu Gesichtsbehandlungen", so Siemers. Doch egal welches Geschlecht, ein Trend sei klar zu betrachten. Die Nachfrage nach Natürlichkeit ist stärker geworden, was perfekt mit ihrer Unternehmensphilosophie zusammenpasst.

Unter anderem die Moderatorin Kamilla Senjo (50, M.) war bei der Eröffnung des neuen Standortes dabei. Mit im Gepäck hatte sie ihre Schwester (l.). © Silvio Bürger

Nicht nur Minderjährige sind ein No-Go: "Wir haben sie weggeschickt"