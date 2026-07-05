Taxifahrten in Leipzig werden bald deutlich teurer

Leipzig - Der Leipziger Stadtrat hat am Donnerstag erstmals seit vier Jahren wieder eine neue Taxitarifordnung beschlossen. Damit steigen die Preise für Taxifahrten in der Messestadt spürbar an. Zugleich besteht dadurch jedoch demnächst die Möglichkeit, Festpreise für vorbestellte Fahrten in Anspruch zu nehmen.

Wer in Leipzig Taxi fahren will, muss sich bald auf höhere Kosten einstellen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Durch die Neufassung der Beförderungsentgeltverordnung steigt die Grundgebühr von Tag- und Nachtfahren von bisher 3,90 Euro auf 4,30 Euro.

Für die ersten drei Kilometer werden tagsüber künftig 3,50 Euro/km fällig (vorher 3,20 Euro). Ab dem vierten Kilometer sinkt die Rate auf 2,40 Euro/km (vorher 2,20 Euro) und ab dem elften im Taxi zurückgelegten Kilometer auf 2,20 Euro/km (zuvor 2,10 Euro).

In den Nachtstunden (20 bis 5 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen steigen die Sätze auf 3,60 Euro/km für die Kurzstrecke, 2,70 Euro/km für mittlere Distanzen und 2,30 Euro/km ab dem elften Kilometer. Der Großraumzuschlag ab dem fünften Fahrgast bleibt hingegen unverändert bei 10 Euro.

Freuen dürften sich die Leipzigerinnen und Leipziger angesichts steigender Kosten hingegen über die Einführung von Festpreisen. Sie können jedoch nur bei bestellten Fahrten via App (taxi.eu) oder telefonisch vorangemeldeten Touren in Anspruch genommen werden.

Für eine durchschnittliche Taxifahrt, die in Leipzig laut Berechnungen der Stadtverwaltung sieben Kilometer lang ist, steigt der Preis somit um 7,5 Prozent. Zum Vergleich: Die Ticketpreise für Bus und Tram bei den Leipziger Verkehrsbetrieben sind seit 2022, und somit im selben Zeitraum, um insgesamt 22 Prozent in die Höhe geklettert.