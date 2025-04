Einsatz auf Leipziger Eisi: Tram kracht gegen Polizeiauto

Leipzig - Beim Abbiegen in die Leipziger Eisenbahnstraße schätzte am Dienstagmittag eine 55-jährige Straßenbahnfahrerin den Abstand zu einem geparkten Polizeiauto falsch ein. Es kam zum Crash.

Beim Abbiegen passierte der Tram-Fahrerin (55) der Unfall. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Fahrerin war in nördliche Richtung unterwegs.

Als sie nach links in die Eisi abbog, passierte es: Die Tram rammte das Heckteil eines Polizeiautos.

Die Beamten wurden kurz zuvor zu einem Unfall gerufen und stellten ihr Auto dafür am Straßenrand ab, bestätigte die Polizei auf TAG24-Anfrage.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. 3000 Euro davon an der Tram und die restlichen 6000 Euro an dem Streifenwagen.