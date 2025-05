18.05.2025 13:15 Unfall am Johannisplatz: Rentnerin von Straßenbahn erfasst

Am späten Samstagnachmittag wurde eine Rentnerin in Leipzig von einer Tram erfasst und verletzt. Es war nicht das erste Unglück dieser Art in dieser Woche.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Schon wieder ein Unfall zwischen Straßenbahn und Fußgängerin: Am späten Samstagnachmittag wurde eine Rentnerin in Leipzig von einer Tram erfasst und verletzt. Es war nicht das erste Unglück dieser Art in dieser Woche. In diesem Bereich am Johannisplatz passierte das Unglück, bei dem eine 88-jährige Frau verletzt wurde. (Archivbild) © Ralf Seegers Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Sonntag mitteilte, geschah der Unfall am Vortag gegen 16.55 Uhr am Johannisplatz nahe dem Zentrum. Demnach habe der Fahrer (32) einer Linie 7 gerade von der dortigen Haltestelle Richtung Augustusplatz fahren wollen, als die 88-Jährige bei grüner Ampel den Johannisplatz Richtung Querstraße überquerte. "Im Bereich der Gleise kam es zum Zusammenstoß", so Lübcke weiter. Leipzig Unfall Zeugen gesucht: Radlerin weicht wegen E-Roller-Rüpel auf Straße aus und kracht in Mopedfahrer Im Gleisbereich hatte die Tram Vorfahrt, das blinkende Warnlicht für Fußgänger sei eingeschaltet gewesen. Unklar sei, ob die Frau in der Lage war, dies wahrzunehmen. Die Rentnerin wurde verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wurde auf einen geringen Betrag von rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Erst am Donnerstag war es unweit vom Johannisplatz ebenfalls zu einem Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Fußgänger gekommen, ein 13 Jahre alter Junge wurde dabei leicht verletzt.

