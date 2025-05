13.05.2025 15:49 745 Linienbus reißt in Leipzig geparktem Auto Stoßstange ab

Am Dienstagmittag kam es auf der Dieskaustraße in Leipzig zu einem Unfall. Am Bahnhof Knauthain krachte ein Linienbus in ein parkendes Auto.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Am Dienstagmittag ist es in der Nähe des Bahnhofs Knauthain zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen. Der Verkehr war zeitweise eingeschränkt. Beim Abbiegen riss der Linienbus dem Tesla die Stoßstange ab. © 7aktuell Mutmaßlich schätzte der Busfahrer gegen 12 Uhr wohl die Länge seines Fahrzeugs beim Abbiegen falsch ein und touchierte mit dem Heck des Linienbusses die Vorderseite eines nah an der Kurve geparkten Teslas. Dabei riss der Bus die Stoßstange des Elektrofahrzeugs fast vollständig ab. Glücklicherweise gab es keinen Personenschaden, wie Polizeisprecherin Britta Herlemann auf TAG24-Nachfrage mitteilte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt. © 7aktuell Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nicht klar. Die Verkehrseinschränkungen sind unterdessen aufgehoben worden.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell