Teenie ohne Führerschein will mit Motorrad überholen und landet in Klinik

Markranstädt - Dieser unerlaubte Ausflug hatte böse Folgen: Ein Jugendlicher ist am Sonntagabend westlich von Leipzig mit einem Motorrad schwer verunglückt.

Alles in Kürze

Der junge Fahrer (17) des Motorrads hatte keinen Führerschein, als der Unfall geschah. Er wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Der Unfall geschah gegen 21 Uhr in der Leipziger Straße in Markranstädt. Wie Polizeisprecher Tom Richter am Montag erklärte, sei der 17-Jährige mit einer nicht zugelassenen Maschine der Marke KTM unterwegs gewesen.

Als er ein vorausfahrendes Auto überholen wollte, habe der Teenager eine Verkehrsinsel überfahren und daraufhin die Kontrolle über sein Bike verloren.

Er kollidierte mit einem geparkten Transporter, stürzte und rutschte gegen einen weiteren Wagen.

Dabei zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Gegen ihn wird nicht nur wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. "Die Beamten stellten zudem fest, dass der Fahrer des Kraftrads keine gültige Fahrerlaubnis besaß und ohne Helm unterwegs war", so Richter.