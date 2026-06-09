Sperrung nach Fahrrad-Unfall in Leipzig: Frau verletzt

Leipzig - Unfall im Leipziger Süden: Eine Fahrradfahrerin stürzte am Dienstagmorgen aufgrund eines Bauzaunes.

Am Dienstagmorgen war die Frau mit ihrem Bike auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Frau war gegen 8.35 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie ersten Informationen zufolge durch einen kippenden Zaun von ihrem Fahrrad stürzte, bestätigte der Polizeisprecher Tom Erik Richter auf Anfrage.

Sie verletzte sich dabei, wie schwer, ist noch nicht bekannt. Bilder zeigen neben der Polizei auch einen Krankenwagen an der Unfallstelle.