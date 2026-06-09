Sperrung nach Fahrrad-Unfall in Leipzig: Frau verletzt
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Leipzig - Unfall im Leipziger Süden: Eine Fahrradfahrerin stürzte am Dienstagmorgen aufgrund eines Bauzaunes.
Die Frau war gegen 8.35 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie ersten Informationen zufolge durch einen kippenden Zaun von ihrem Fahrrad stürzte, bestätigte der Polizeisprecher Tom Erik Richter auf Anfrage.
Sie verletzte sich dabei, wie schwer, ist noch nicht bekannt. Bilder zeigen neben der Polizei auch einen Krankenwagen an der Unfallstelle.
Die Friedrich-Ebert-Straße musste zwischen der Karl-Tauchnitz-Straße und der Reichelstraße gesperrt werden. Wie lange die Sperrung noch andauert, seht Ihr in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier