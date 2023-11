Autofahrer (74) übersieht rote Ampel und erfasst Mädchen (5) auf Roller und ihre Mutter

Taucha - Schwerer Unfall nahe Leipzig : Ein Autofahrer hat im nordsächsischen Taucha am Mittwochabend eine Mutter und ihre kleine Tochter erfasst – beide mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Mittwochabend in Taucha am Unfallort. © Daniel Große

Das Unglück ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der B87/Leipziger Straße, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Donnerstag mitteilte.

Demnach war der Fahrer (74) eines Seat in Richtung A14 unterwegs, als er am Abzweig zur Ferdinand-Lassalle-Straße beziehungsweise Heinrich-Heine-Straße offenbar die Fußgängerampel übersah, die Rot zeigte.

Dort überquerte zu diesem Zeitpunkt eine Frau (33) mit ihrer fünfjährigen, auf einem Roller fahrenden Tochter die Straße. Daraufhin erfasste er die Familie auf dem Überweg.

"Sowohl die Mutter als auch die Tochter wurden verletzt und mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Sprecherin weiter. Am Fahrzeug seien rund 3000 Euro Schaden entstanden.