Rentner rutscht vom Bremspedal: Crash mit fünf Autos am Hauptbahnhof

Leipzig - Gleich mehrfach gekracht hat es am Donnerstagnachmittag im Leipziger Zentrum. Eine Person wurde dabei verletzt.

Alles in Kürze

Der Verkehr am Hauptbahnhof staute sich. Genau in diesem Moment krachte der Rentner (87) in ein Auto, was eine Kettenreaktion auslöste. (Archivfoto) © Ralf Seegers

Der Unfall geschah gegen 15.50 Uhr auf der Brandenburger Straße neben dem Hauptbahnhof, wie Polizeisprecher Chris Graupner am Freitag erklärte.

Demnach war der Fahrer (87) eines VW in Richtung Südwesten unterwegs, als der Verkehr sich vor ihm staute. Genau in diesem Moment rutschte er offenbar vom Bremspedal und betätigte versehentlich das Gaspedal.

So krachte er auf Höhe der Einfahrt in die Straße Hahnekamm in einen verkehrsbedingt haltenden Kia vor ihm.



Es folgte eine Kettenreaktion, bei der ein Opel, ein Toyota und ein Škoda involviert und beschädigt wurden.