Verletzte bei Unfall am Paunsdorf Center: B6 kurzzeitig gesperrt

Am Paunsdorf Center in Leipzig kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall.

Leipzig - Bei einem Unfall am Paunsdorf Center am heutigen Donnerstagmorgen sollen sich zwei Personen verletzt haben. Unter anderem ein Transporter war in den Unfall verwickelt. © 7aktuell/ Eric Pannier Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24 bestätigte, kam es gegen 8.40 Uhr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen am Paunsdorf Center. Ein Transporter-Fahrer war auf der B6 stadteinwärts unterwegs, als er an einer Kreuzung - laut Informationen vom Unfallort die Kreuzung Paunsdorfer Allee/Ecke Permoserstraße - eine rote Ampel übersah. Als er daraufhin in den Kreuzungsbereich fuhr, soll es zum Crash mit einem VW gekommen sein. Leipzig Unfall Unfall in Leipziger Südvorstadt: Audi nimmt Transporter die Vorfahrt, der kracht in Baum Dabei sollen sich zwei Personen leicht verletzt haben. In weiterer Folge wurden diese ins Krankenhaus gebracht. Die B6 musste für eine halbe Stunde gesperrt werden. © 7aktuell/ Eric Pannier Zudem wurde die B6 kurz nach 9 Uhr für etwa eine halbe Stunde in stadteinwärtige Richtung gesperrt. Erstmeldung: 11.32 Uhr, aktualisiert: 12.40 Uhr

