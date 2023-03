Ihr wollt ein Verbrechen aufklären? Das und noch viel mehr könnt Ihr am Wochenende in Leipzig!

Was in Leipzig am Wochenende so los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Endlich ist in Sachsen ein Hauch von Frühling zu spüren - ein Grund mehr, am Wochenende rauszugehen und was zu erleben. Was in Leipzig so los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

SPORTLICH INS WOCHENENDE STARTEN

Markkleeberg - Wer das frühlingshafte Wetter für Bewegung nutzen will, ist am Markkleeberger See genau richtig: Dort findet am Samstag der Sparkassen-CrossRun statt. Ihr habt die Wahl zwischen zwei abwechslungsreichen Strecken, die sechs und zehn Kilometer lang sind. Für Familien mit Kindern gibt es außerdem eine kleinere Runde von drei Kilometern. Zwar ist die Online-Anmeldung schon vorbei, aber von 8 bis 9.45 Uhr könnt Ihr Euch vor Ort gegen eine Gebühr noch nachmelden. Start, Ziel und Startunterlagenausgabe findet auf dem Schotterparkplatz am Kanupark statt. Alle Infos findet Ihr hier. Wer keine Lust hat mitzumachen, kann natürlich auch einfach zum Anfeuern vorbeikommen oder seine Zeit am See genießen.

Richtig auspowern können sich Sportbegeisterte am Samstag beim Sparkassen CrossRun in Markkleeberg. (Symbolbild) © 123RF/woodysphotos

AGENT FÜR EINE NACHT

Markkleeberg - Ihr wolltet schon immer mal selbst einen Mord aufklären oder Verbrecher jagen? Beim "KRIMI total DINNER - Agenten für eine Nacht" bekommt Ihr am Samstagabend die Möglichkeit dazu. Im Atlanta-Hotel in Markkleeberg (Südring 21) könnt Ihr gutes Essen genießen und währenddessen beim Krimi-Theater selbst aktiv miträtseln. "Beweisen Sie, dass Sie der beste Agent der Stadt sind und gewinnen Sie tolle Preise", verspricht der Veranstalter. Es ist zwar kein Muss, aber passende Agentenkleidung machen das Ganze noch realistischer.

Los geht es um 19.30 Uhr, Ihr solltet etwa dreieinhalb Stunden einplanen. Tickets könnt Ihr auf der Webseite oder am Veranstaltungsort für 89 Euro pro Person kaufen, Begrüßungsgetränk und 4-Gänge-Menü inklusive.

Im Krimi-Theater in Markkleeberg seid Ihr nicht nur zum Essen, Ihr sollt auch dabei helfen, ein Verbrechen aufzuklären. (Archivbild) © Krimi total/PR

ÜBERS EIS TANZEN

Zentrum-Südost - Statt Frühling lieber noch ein bisschen Winter genießen? Das könnt Ihr bei der Eisdisco im Kohlrabizirkus (An den Tierkliniken 42) am Samstag ab 20.30 Uhr. Bei leckeren Getränken und DJ-Musik kann jeder auf dem Eis seine Künste zeigen. Der Eintritt kostet 10 Euro, Schlittschuhe könnt Ihr für 4 Euro ausleihen.

In der Eisdisco im Kohlrabizirkus könnt Ihr Pirouetten drehen und Eure Tanzmoves auf dem Eis zeigen. (Symbolbild) © 123RF/zsv3207

BUMMELN, TRÖDELN, FEILSCHEN

Dölitz-Dösen/Altlindenau/Plagwitz - Wer das frühlingshafte Wochenende am liebsten beim Trödeln auf den Märkten unserer schönen Stadt verbringen möchte, hat die Qual der Wahl: Gleich vier Flohmärkte finden an den beiden Tagen statt. Egal ob Antiquitäten und Krimskrams, Möbel oder Schmuck, Klamotten und alles für den Nachwuchs: Hier kommt am Samstag und Sonntag jeder Besucher auf seine Kosten. Den Beginn macht am Samstag (und Sonntag) von 9 bis 17 Uhr der Antik- und Trödelmarkt auf dem Festplatz am Cottaweg. Weiter geht es von 15 bis 22 Uhr beim Nachtflohmarkt auf der Agra (Bornaische Straße 210). Kaum ist der vorbei, könnt Ihr am nächsten Morgen schon wieder hinfahren, denn dann findet am selben Ort der Hosenscheißer-Flohmarkt von 11 bis 16 Uhr statt. Parallel dazu (10 bis 16 Uhr) warten auf dem Kiezflohmarkt im Westwerk (Karl-Heine-Straße 93) zahlreiche Händler mit ihren Raritäten auf Euren Besuch.

Shopping ohne Ende: Vier Flohmärkte laden am Wochenende zum Trödeln ein. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa