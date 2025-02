Betrüger probieren Enkeltrick: Magdeburger Rentner reagieren schlau

Magdeburg - Ausgetrickst! Am Mittwochnachmittag wollten Trickbetrüger ein älteres Paar aus Magdeburg übers Ohr hauen. Aber die beiden Rentner waren schlau.

Zwei Magdeburger wurden fast zu Opfern von Trickbetrügern. Sie durchschauten die List aber sofort. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Täter riefen die "sehr betagten" Senioren an, gaben sich als Polizisten aus und machten ihnen weis, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall gebaut habe.

Nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 70.000 Euro könnten sie ihr Kind vor dem Gefängnis bewahren. Die Gauner kündigten an, das Geld in bar abholen zu wollen.

Die beiden Magdeburger hatten den Plan aber bereits durchschaut und kontaktierten in der Zwischenzeit die echte Polizei.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, kam etwa eine Stunde später tatsächlich ein 20-jähriger Mann vorbei, um seine Beute zu holen. Dabei wurde er von den Einsatzkräften überrascht.