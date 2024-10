Bombendrohung: MDR-Funkhaus in Magdeburg evakuiert

Magdeburg - Am gestrigen Samstagmittag kam es im Magdeburger MDR-Landesfunkhaus zu einem Polizeieinsatz.

Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe es nicht gegeben, so die Polizei. Zudem sei man nicht von einer Ernsthaftigkeit der Droh-Nachricht ausgegangen.

Verdächtige Objekte seien jedoch nicht gefunden worden, hieß es. Anschließend konnten alle Mitarbeiter wieder zurück in das Gebäude.

Alle in dem Gebäude befindlichen Personen mussten daraufhin dieses verlassen. Ein Verantwortlicher des Funkhauses habe die Evakuierung angeordnet.

Zeitgleich gingen auch in anderen Regionalfunkhäusern der ARD Bombendrohungen ein. So habe man auch beim MDR in Erfurt das Funkhaus evakuiert. Die Durchsuchungen verliefen dort ebenfalls ohne Fund eines auffälligen Gegenstandes.