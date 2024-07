Diebe steigen in Magdeburger Wohnung ein - und probieren es auch gleich beim Nachbarn!

Magdeburg - Am frühen Donnerstagmorgen wurde in Magdeburg eingebrochen. Die dreisten Langfinger versuchten es gleich noch bei einer zweiten Wohnung - und scheiterten.

In Magdeburg wurde in der Nacht in einem Haus eingebrochen. (Symbolbild) © 123rf/kinomasterskaya

Gegen 3.30 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein: In der Winckelmannstraße in Stadtfeld Ost wurde in eine Wohnung eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter knackten mit Werkzeug das Kinderzimmerfenster auf und gelangten ins Innere. Sie durchwühlten Schubladen und Schränken und durchsuchten alle Zimmer nach Wertgegenständen.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, ergaunerten die Langfinger Bargeld von etwa 5000 Euro und eine Kaffeemaschine.

Als die Einsatzkräfte vor Ort den Tatort untersuchten, stellten sie fest, dass die Einbrecher wohl auch versucht hatten im benachbarten Haus einzusteigen. Das war ihnen allerdings nicht gelungen.