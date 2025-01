Mehrere Einbrüche an einem Tag: Worauf hatten es die Langfinger abgesehen?

Magdeburg - Am gestrigen Freitag wurden gleich drei größere Einbrüche in Magdeburg registriert. Die Langfinger hatten es sowohl auf Eigenheime als auch auf Unternehmen abgesehen.

In Magdeburg wurde an einem Tag an drei Orten eingebrochen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Zwei der Einbrüche ereigneten sich in der Nacht auf Freitag. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, brachen unbekannte Täter in einen Imbisswagen in der Wasserkunststraße im Stadtteil Neue Neustadt ein.

Hierbei ließen die Langfinger hauptsächlich elektronische Geräte mitgehen. Im gleichen Zeitraum versuchten es die Diebe auch in einem Verwaltungsgebäude der Pfeifferschen Stiftungen in Cracau.

Es entstand Sachschaden, ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar, hieß es.

Zwischen 17 und 18 Uhr musste dann auch eine Wohnung in der Stadtfelder Annastraße dran glauben. Auch hier waren die Gauner hauptsächlich an Elektrogeräten und Bargeld interessiert.