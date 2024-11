01.11.2024 17:58 Dreiste Einbrecher in Magdeburg ertappt - Polizei warnt!

In der dunklen Jahreszeit kommt es auch in Magdeburg vermehrt zu Einbrüchen. Allein am Mittwoch und gestrigen Donnerstag wurden vier Taten registriert.

Von Lena Schubert

Die Polizei warnt: In der dunklen Jahreszeit kommt es auch in Magdeburg vermehrt zu Einbrüchen. Allein am Mittwoch und Donnerstag wurden insgesamt vier Taten registriert. Die Polizei Magdeburg ermittelt in vier Einbruchsfällen. (Symbolbild) © 123rf/rissix Die vier Vorfälle trugen sich allesamt in den Stadtteilen Herrenkrug und Buckau zu. Bei drei Einbrüchen wurden Terrassen- und Balkontüren aufgehebelt, um so in die Wohnräume zu gelangen. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurde bei den Einbrüchen größtenteils Bargeld entwendet. Genauere Angaben zur Schadenshöhe machten die Beamten nicht. Im vierten Fall wurde der dreiste Langfinger von einer Augenzeugin auf frischer Tat ertappt. In der Eichendorffstraße im Herrenkrug war der vermeintliche Täter auf das Vordach eines Einfamilienhauses geklettert - vermutlich, um von dort aus auf den Balkon zu gelangen. Die Zeugin sprach den Mann an und der suchte prompt Reißaus. Der Einbrecher soll etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Die Polizei warnt vor erhöhtem Einbruchrisiko und bietet interessierten Bürgern unter 0391/546-2103 oder www.k-einbruch.de Infomaterial und Kontakt zum Präventionsbeauftragten des Reviers an.

