Ein Wochenende voller Ladendiebstähle: Polizei in Burg hat einiges zu tun

Burg - Am Wochenende musste sich die Polizei in Burg ( Sachsen-Anhalt ) mit gleich drei Ladendiebstählen beschäftigen.

Teils war das "Diebesgut" gerade mal 10 Euro wert. (Symbolbild) © andreypopov/123RF

Los ging es am Freitag um 12.55 Uhr in einem Supermarkt in der Zibbeklebener Straße, wie das Polizeirevier Jerichower Land am heutigen Sonntag mitteilte.

Zwei Männer versteckten Smartwatches, Kosmetik, Kleidungsstücke und E-Zigaretten in ihrer Kleidung, was einer Mitarbeiterin auffiel.

Als sie die Langfinger darauf ansprach, wollten diese flüchten. Die Polizei konnte die Täter festhalten, doch sie wehrten sich aggressiv.

Die beiden betrunkenen Osteuropäer, 34 Jahre und 27 Jahre alt, wurden festgenommen und wanderten am Folgetag ins Gefängnis.

Der nächste Fall war am Samstag um 8.03 Uhr in einem Laden am Conrad-Tack-Ring: Ein 40-Jähriger wollte Essen im Wert von etwa 10 Euro klauen und wehrte sich gegen das Personal, als er erwischt wurde. Als die Polizei eintraf, riss er sich los und flüchtete auf einem E-Scooter.

Die Polizisten konnten sein Fluchtgefährt stoppen. Nicht nur war der Deutsche auf Drogen, sondern der E-Scooter war auch noch gestohlen und unversichert. Ihm steht ein Verfahren bevor.