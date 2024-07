23.07.2024 17:04 Einbruch in Restaurant: Dieb klaut Lebensmittel und randaliert

In der Goethestraße in Magdeburg kam es am Montag zu einem Einbruch in ein Restaurant. Ein Mann klaute Lebensmittel und beschädigte die Einrichtung.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Montagabend stieg ein bisher unbekannter Mann in ein Restaurant in Magdeburg ein. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Die Magdeburger Polizei sucht nach Zeugen eines Einbruchs in einem Restaurant. (Symbolbild) © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa Die Tat habe sich zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr in der Goethestraße ereignet, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Das Restaurant soll von dem Mann durch ein Küchenfenster mit Gitter betreten worden sein. Zuvor habe er mit Werkzeug die Gitter entfernt und das Fenster aufgehebelt. Abgesehen hatte es der Einbrecher auf Lebensmittel und einige weitere Gegenstände, die er mitgehen ließ. Magdeburg Crime Überfall in Magdeburg: Täter erbeutet über 1000 Euro Bargeld! Als der ungebetene Gast flüchten wollte, beschädigte er mutwillig die Eingangstür des Restaurants und verschwand anschließend durch einen Notausgang. In welche Richtung sein Fluchtweg führte, konnte nicht mehr nachvollzogen werden. Kriminalpolizei sichert Spuren Mit folgender Täterbeschreibung wird nach dem Mann gefahndet: helles Basecap



heller Pullover



grau-schwarze Handschuhe



trug eine Brille

Kriminalbeamte haben am Tatort Spuren gesichert, die sich derzeit in einer Auswertung befinden. Gleichzeitig wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg unter Tel. 0391/5463295 zu melden.

Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa