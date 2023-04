13.04.2023 17:15 Er wollte nur mit Kinderwagen vorbei: Mann mit Messer in Straßenbahn bedroht!

Am Mittwochnachmittag kam es zu einer körperlichen Bedrohung in einer Straßenbahn in Magdeburg. Der Vorfall hatte fremdenfeindliche Hintergründe.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Mittwochnachmittag kam es zu einer körperlichen Bedrohung in einer Straßenbahn in Magdeburg. Der Vorfall hatte fremdenfeindliche Hintergründe. In der Linie 6 der Magdeburger Straßenbahn wurde ein Mann mit einem Messer bedroht. © MVB/Peter Gercke Gegen 15.30 Uhr war ein Vater mit der Linie 6 auf der Herrenkrugstraße unterwegs, als er sein Kind im Kinderwagen zur nächsten Tür schieben wollte. Dort blockierte ein Mann mit seinem Fahrrad den Ausgang. Als der Fahrgast in aufforderte, das Rad zur Seite zu nehmen, damit er mit seinem Buggy vorbeilaufen konnte, wurde der Radfahrer plötzlich aggressiv, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Der Mann beschimpfte den Vater mit fremdenfeindlichen Äußerungen, ging auf ihn los und zückte schließlich sogar ein Messer. Magdeburg Crime Sturzbesoffen am Karfreitag durch Magdeburg, doch Führerschein wurde nicht eingezogen ... Nur durch das Eingreifen anderer Passagiere konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei wurde verständigt und konnte den Pöbler an der nächsten Haltestelle in Gewahrsam nehmen. Der Täter habe stark nach Alkohol gerochen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille festgestellt. Bei der Aufnahme des Falls ging der Störenfried dann auch noch auf die Beamten los, sodass er am Boden gefesselt werden musste. Auf den Täter wartet nun ein Strafverfahren.

Titelfoto: MVB/Peter Gercke