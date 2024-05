Fiese Attacke auf Magdeburger Restaurant: Täter zerstören Freisitz

Magdeburg - In der Nacht auf den Pfingstsonntag griffen bislang unbekannte Täter ein Restaurant im Magdeburger Zentrum an und zerstörten den Freisitz.

Der Freisitz einer Magdeburger Pizzeria wurde stark beschädigt. © Polizeirevier Magdeburg

Die Unbekannten vergingen sich an den Möbeln, die vor einem Restaurant in der Winckelmannstraße in Stadtfeld Ost aufgebaut waren. Bei dem Lokal handelt es sich um das "Pizza Inn am Schelli".

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, zerstörten die Täter einen Holzzaun und zerschnitten einen Sonnenschirm und die Polster mehrerer Stühle.

Außerdem beschmierten sie die Fassade des Gebäudes, die Schaufensterscheiben und die Tische mit schwarzer Farbe.

Der Tatort wurde untersucht und Spuren gesichert. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Angaben zu möglichen Motiven der Tat konnte die Polizei noch nicht machen