29.04.2024 16:22 Geldautomat aus Tankstelle gestohlen: Polizei sucht Diebe mit Audi

Am Montag wurde in einer Tankstelle in Magdeburg ein Geldautomat gestohlen. Die Polizei sucht nach Männern, die anschließend mit einem Audi geflohen sind.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags kam es in Magdeburg zum Diebstahl eines Geldautomaten. In Magdeburg wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Geldautomat aus einer Tankstelle gestohlen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa Die Tat habe sich gegen 1.30 Uhr an einer Tankstelle im Stadtteil Alte Neustadt ereignet, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Zunächst seien die Diebe in den Geschäftsraum eingebrochen, ehe sie an den Geldautomaten gelangen konnten. Sie klauten das Gerät und flüchteten mit einem schwarzen Audi in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Am Tatort konnten dafür Spuren gesichert werden. Mit dieser groben Beschreibung der gesuchten Personen gehen die Ermittler an die Öffentlichkeit: männlich



dunkel bekleidet



trugen Sturmmasken und Arbeitshandschuhe Zeugen, die Angaben zur Tat, dem Fluchtwagen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 zu melden.

Titelfoto: Felix Kästle/dpa