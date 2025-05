27.05.2025 15:15 Gewahrsam für Trunkenbold: Er griff Pizzaboten an und zeigte den Hitlergruß

Ein betrunkener Mann hat am Montag in Magdeburg einen Pizzalieferanten angegriffen. Kurz darauf griff er ihn an und war selbst gegenüber der Polizei aggressiv.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Montagabend sorgte ein betrunkener Mann in Magdeburg für eine heftige Auseinandersetzung und einen Einsatz der Polizei. Alles in Kürze Betrunkener Mann greift Pizzaboten in Magdeburg an

28-Jähriger weigert sich, Pizza zu zahlen und schlägt Lieferanten

Täter zeigt Hitlergruß und beschädigt Autos

Polizei nimmt 28-Jährigen in Gewahrsam

Atemalkoholtest ergibt 1,97 Promille Mehr anzeigen Ein 28 Jahre alter Mann kam wegen seiner Attacke auf einen Pizzaboten in Polizeigewahrsam. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa Gegen 20.15 Uhr lieferte ein Bote die Pizza an den 28-Jährigen in die Helmholtzstraße. Weil dieser die belegte Teigscheibe nicht zahlen wollte, verweigerte der Pizzalieferant die Herausgabe der Ware. Dies verärgerte den hungrigen Kunden so sehr, dass er den 41-jährigen Lieferanten anfing zu schlagen und zu würgen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Während dieser rettend zu seinem Auto geflüchtet war, schmiss der aufgebrachte 28-Jährige mit einem Gegenstand nach ihm. Auch an dem Wagen gingen die verbalen und körperlichen Attacken weiter. Magdeburg Crime Räubertruppen in Magdeburg unterwegs: Wertsachen oder Schläge! Der Lieferwagen sowie ein zweites Auto seien dabei beschädigt worden, hieß es. Gerade anrückende Einsatzkräfte der Polizei wurden dabei Zeuge, wie der aggressive Mann den Hitlergruß zeigte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest kam bei ihm zu einem Promillewert von 1,97. Während der Maßnahme verhielt sich der 28-Jährige weiterhin aufbrausend und aggressiv. Für ihn ging es schlussendlich in polizeiliches Gewahrsam. Mehrere Anzeigen seien gegen ihn angefertigt worden.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa