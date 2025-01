Hinweisportal zum Magdeburg-Anschlag wird geschlossen: So lange sind Einreichungen noch möglich

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt kursierten schnell viele Fotos und Videos der Tat in den sozialen Netzwerken.

Der Magdeburg-Attentäter Taleb A. (50) tötete durch seinen Anschlag am 20. Dezember 2024 insgesamt sechs Menschen, knapp 300 wurden verletzt. Der Arzt aus Saudi-Arabien sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Dresden.