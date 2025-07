Freund von Magdeburg-Attentäter droht: Ziel soll sein, "noch mehr zu töten"

Magdeburg/Erfurt - Horror-Aussagen über Magdeburg-Attentat : Ein Bekannter von Taleb A. (50) zeigt Verständnis für die Todesfahrt über den Weihnachtsmarkt - und droht eigene Taten an.

Alles in Kürze

Ein Kumpel von Magdeburg-Attentäter Taleb A. (50) machte schockierende Aussagen in einem MDR-Interview. © IMAGO/Hanno Bode

Es sind undenkbare Aussagen, die Ahmad A. in einem Interview mit MDR fallen ließ. In der Doku "Fakt: Attentäter unter uns" wurde er zu seiner Beziehung zu Magdeburg-Attentäter Taleb A. gefragt.

Sie hatten sich ursprünglich über Twitter kennengelernt, Ahmad A. gefielen die Aussagen des 50-Jährigen über den Islam und Atheismus. Taleb A. half ihm sogar, nach Deutschland zu kommen.

Ahmad A. zeigte laut eigenen Aussagen vollstes Verständnis für Taleb A.'s Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Der saudi-arabische Arzt war am 20. Dezember über den Alten Markt gefahren und tötete dabei sechs Menschen.

"Das war eine Racheaktion aus persönlichen Gründen. [...] Was er tat, war eine normale, einfache Reaktion", so Ahmad A. lapidar, während er unbekümmert in die Kamera schaute.

Taleb A. hätte sich von den deutschen Behörden verfolgt gefühlt. "Jeder, dem das Gleiche passiert wäre wie Taleb, würde sich auf die gleiche Weise rächen", erklärte sein Bekannter.