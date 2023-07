25.07.2023 05:45 Immer wieder Einbrüche in Magdeburg: Polizei rät zu Wachsamkeit und Vorkehrungen

In Magdeburg stellte die Polizei in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche in Privathäusern fest. Die Diebe haben es dabei auf bestimmte Familien abgesehen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In letzter Zeit kam es in Magdeburg immer wieder zu Einbrüchen in Privathäusern. Die Polizei rät jetzt zu Vorkehrungen. In Magdeburg sind in den vergangenen Tagen die Zahlen der Hauseinbrüche angestiegen. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann Am vergangenen Freitag und Samstag kam es im Magdeburger Ortsteil Nordwest zu mehreren Einbrüchen in Privathäuser. Betroffen davon sind bisher vier Familien. Gestohlen wurden dabei Bargeld, Schmuck und technische Geräte. Die Ermittler führten Tatortarbeiten durch und prüfen, ob alle Taten miteinander zusammenhängen. Auch in anderen Stadtteilen gab es zuletzt immer wieder Einbrüche. Unter anderem in Stadtfeld-West. Hier kam durch die Polizei in der Nacht zum Donnerstag sogar ein Hubschrauber zum Einsatz. Dieser sollte beim Ergreifen der Diebe helfen. Magdeburg Crime Bördepark abgesperrt: Automatensprenger sorgen für große Schäden Das Polizeirevier Magdeburg geht davon aus, dass die Diebe möglicherweise gezielt Familien aussuchen, die sich aktuell im Urlaub befinden. Die Ordnungshüter raten allen Anwohnern - vor allem im Stadtteil Nordwest - zur Wachsamkeit und zur Meldung verdächtiger Beobachtungen. Wie man sich gegen Einbrüchen schützt, zeigt die Polizei mit verschiedenen Ratgebern auf dem Portal www.k-einbruch.de.

Titelfoto: 123RF/rainerfuhrmann