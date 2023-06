28.06.2023 15:31 Ladendieb wird beim Klauen erwischt - Was er dann tut, ist echt eklig

Am Dienstagnachmittag wurde in der Altmark ein Mann beim Diebstahl in einem Supermarkt erwischt. Danach entblößte er sich.

Von Lena Schubert

Seehausen - Am Dienstagnachmittag wurde in der Altmark ein Mann (43) beim Diebstahl in einem Supermarkt erwischt. Doch das war nicht die einzige Tat, die er begehen sollte. Die Polizei nahm einen Mann fest, der im Supermarkt geklaut und sich danach entblößt hatte. (Symbolbild) © 123rf/lukassek Gegen 14.50 Uhr bemerkte die Mitarbeiterin (58) eines Supermarkts in Seehausen (Sachsen-Anhalt), wie ein Kunde gerade dabei war, einige Gegenstände zu klauen. Der 58-Jährigen war bekannt, dass der Dieb Hausverbot hatte und das Geschäft somit gar nicht hätte betreten dürfen, teilte das Polizeirevier Börde mit. Als sie den 43-jährigen Gauner ansprechen wollte, zog der sich plötzlich nackt aus und fasste sich an seinen nun entblößten Penis. Magdeburg Crime Sechsjähriges Mädchen vergewaltigt - Nachbarin bekommt es mit, doch tut nichts! Die Mitarbeiter kontaktierten daraufhin die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den 43-Jährigen immer noch vor Ort vor - zu dem Zeitpunkt lag er vor dem Supermarkt auf dem Boden und schlief seelenruhig. Wie sich später herausstellte, war der Mann sturzbetrunken. Der Dieb muss sich nun auf gleich drei Strafanzeigen gefasst machen.

