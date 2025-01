Nach Fund Hunderter verwahrloster und toter Schafe: Neue Details zur Tierhalterin

Magdeburg - Zu Beginn des Jahres wurden gravierende Missstände bei einer Halterin von hunderten Tieren in Magdeburg entdeckt. Viele davon waren tot . Jetzt gibt es weitere Details zu der Frau.

Mit ihren Schafen habe die Frau in der Vergangenheit Deiche im Auftrag des Hochwasser-Landesbetriebes beweidet. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wie sich inzwischen herausstellte, soll die 62-Jährige mehr als 1100 Tiere in ihrer Obhut gehabt haben. Den größten Anteil daran hätten Schafe. Aber auch 27 Hunde seien darunter.

Wie der MDR Sachsen-Anhalt erfahren hat, soll sie in einer Gaststätte in Gommern (Landkreis Jerichower Land) elf verwahrloste Hunde gehalten haben. Um die Vierbeiner kümmere sich jetzt das Tierheim Schartau - es soll sie aufpäppeln, ehe sie an neue Besitzer vermittelt werden können.

Weiterhin hätte die Frau unter falschem Namen Grundstücke angemietet, um dort Tiere halten zu können. Sogar an der Ostsee.

Landrat Steffen Burchhardt (43, SPD) sagte dem Medium, dass die Beschuldigte zu den "Animal Hoardern" gehöre. Also Personen, die Tiere wie Gegenstände sammeln und deren Wohlergehen nicht einschätzen können.

Er gehe davon aus, dass es nicht unwahrscheinlich sei, dass noch weitere Tiere gefunden werden.